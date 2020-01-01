Чемпион Европы 2009 года по вольной борьбе в составе сборной Азербайджана Али Исаев стал обладателем чемпионского пояса в тяжелом весе турнира Профессиональной бойцовской лиги (PFL) в Нью-Йорке.

Как передает Day.Az со ссылкой на Azerisport, Исаев победил в бою американца Джареда Рошольта техническим нокаутом в четвертом раунде и заработал 1 млн. долларов.

Поединок против Рошольта стал для Исаева пятым за время выступления в промоушене. Ранее он одержал четыре победы (одна нокаутом). Также Исаев провел четыре поединка под эгидой Fight Nights Global, выиграв во всех из них.Отметим, что 36-летний Исаев в борьбе выступает за Азербайджан, но в боях без правил представляет Россию. (ТАСС)