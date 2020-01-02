Легкоатлет Якоб Киплимо, представлявший Уганду, начал радоваться победе перед финишем и проиграл, передает Day.Az со ссылкой на oxu.az.

Конкурент Кибивотт Канди из Кении обогнал Киплимо на забеге в Бразилии. Киплимо поднял руки вверх вблизи финишной ленты, но в это время киниец опередил спортсмена и установил новый рекорд, преодолев 15 километров за 42 минуты 59 секунд. Рано порадовавшийся победе легкоатлет уступил сопернику на секунду.

Якоб Киплимо является серебряным призером чемпионата мира по бегу по пересеченной местности. Также он дважды становился призером юниорского чемпионата мира.

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