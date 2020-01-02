https://news.day.az/sport/1190751.html Игрок "Габалы" близок к переходу в греческий клуб
Игрок "Габалы" близок к переходу в греческий клуб
Игрок азербайджанского футбольного клуба "Габала" Ибрагима Ниассе может покинуть команду.
Как передает Day.Az со ссылкой на Sport24.gr, 32-летним полузащитником интересуется греческий клуб "Ламия".
Отмечается, что сенегальский игрок ждет получения визы для оформления трансфера.
Отметим, что в сезоне 2012-2013 Ибрагима Ниассе играл за "Интер" (нынешний "Кешля"), а в сезоне 2013/14 за "Габалу". В октябре 2019 года И.Ниассе вернулся в "Габалу". В 2017-2018 гг футболист играл за греческий "Левадиакос".
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