Азербайджанский боец Тофиг Мусаев стал победителем традиционного новогоднего турнира по ММА Rizin Gran Prix в городе Сайтама (Япония), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В финальном поединке за чемпионский пояс в лёгком весе Тофиг Мусаев по очкам победил ветерана Bellator бразильца Патрики Фрейре "Pitbull". Несмотря на то, что Мусаев серьёзно повредил руку в первом раунде, он продолжил борьбу во втором раунде, владея преимуществом в стойке, переводя бой в партер и даже выбросив соперника за пределы ринга. Ранее в полуфинале Мусаев в первом раунде нокаутировал американца Джони Кейса.

Боец ММА Тофиг Мусаев начал свою профессиональную карьеру в 2013 году. Принимал участие в турнирах таких промоушенов как WFCA, OC, RFF. Победа в Японии стала 18-й при 3 поражениях. Тренер - Руслан Эфендиев.

В Баку чемпиона встретили овациями в Международном аэропорту Гейдар Алиев.