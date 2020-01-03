"Ливерпуль" обыграл "Шеффилд Юнайтед" в матче 21-го тура английской Премьер-лиги. Встреча проходила в Ливерпуле на стадионе "Энфилд" и завершилась со счётом 2:0, передает Day.Az со ссылкой на championat.com.

Победу красным принесли результативные удары Мохамеда Салаха и Садио Мане. Египтянин забил уже на 4-й минуте после передачи в центр штрафной в исполнении Эндрю Робертсона. Сенегалец закрепил преимущество хозяев на 64-й минуте. Салах вывел его один на один с голкипером гостей Дином Хендерсоном, Мане пробил во вратаря, однако первым оказался на добивании, отправив мяч уже в пустые ворота.

"Ливерпуль" уверенно лидирует в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В 20 матчах красные одержали 19 побед и 1 раз сыграли вничью, набрав 58 очков из 60 возможных. "Шеффилд Юнайтед" занимает 8-е место, в активе команды Криса Уилдера 29 очков.