Шведский футболист Златан Ибрагимович записал на свой счет первый гол за итальянский "Милан" спустя день после подписания контракта с "россонери". Это произошло в товарищеской встрече против клуба "Роденсе", передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Матч завершился разгромной победой красно-черных" со счетом 9:0. Помимо гола Ибрагимович также отдал голевую передачу на одноклубника Хакана Чалханоглу. Дублями отличились Кшиштоф Пентек и Давиде Калабрия, по одному голу у Лукаса Пакеты, Рафаэла Леау и Самуэля Кастильехо.

Напомним, что второго января "Милан" объявил о заключении контракта с Ибрагимовичем сроком на полгода. По одному из пунктов договора швед сможет получить пролонгацию контракта, если сыграет за отведенное до июня время 50 процентов матчей клуба.

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