На фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке Федерация футбола США приняла решение отменить проведение в январе тренировочного сбора мужской футбольной сборной в Катаре.

20-дневный сбор в Катаре должен был начаться 5 января, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Американская сторона выразила надежду на скорейшее разрешение ситуации и возможность "испытать на себе гостеприимство" восточной страны.

В настоящее время федерация ищет другие возможности для подготовки к ближайшим матчам.

В 2020 году Катар примет клубный чемпионат мира - ежегодный международный турнир, в котором участвуют сильнейшие мужские клубные команды каждой из шести континентальных конфедераций ФИФА.