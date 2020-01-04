Федерации гимнастики Азербайджана откроет сезон международных соревнований 2020 года Кубком мира по тамблингу и батутной гимнастике, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.

Нынешний турнир, который пройдет 15-16 февраля, будет носить квалификационный характер для участия в Олимпийских играх в Токио.

Согласно предварительной регистрации, участие в соревнованиях подтвердила уже 31 страна. За первенство в соревнованиях будет бороться примерно 171 гимнаст. Имена гимнастов, которые будут участвовать в турнире, станут известны в конце января.

В первый день двухдневных соревнований состоится квалификационный тур, во второй день - финал. Гимнастам, которые наберут наивысший балл, будет вручен традиционный Кубок "AGF Trophy".

Напомним, что Кубок мира по батутной гимнастике, который состоялся в прошлом году в Баку, тоже носил квалификационный характер для олимпийских игр.

В 2018 году Баку впервые провел Чемпионат Европы по этому виду гимнастики с участием 26 стран.

В следующем году в Азербайджане впервые пройдет Чемпионат мира по батутной гимнастике.