На туманном Альбионе стартовала стадия 1/32 финала Кубка Англии по футболу. На этом этапе престижного турнира в борьбу вступают клубы английской премьер-лиги. В их числе "Манчестер Сити", являющийся действующим обладателем главного трофея, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Подопечные Хосепа Гвардиолы на домашнем стадионе "Этихад" принимали команду четвертого дивизиона Англии "Порт Вейл". Соперник пытался сопротивляться именитому сопернику: несмотря на пропущенный гол от украинца Александра Зинченко, они еще в первом тайме смогли отыграться благодаря голу Томаса Поупа.

Но хватило футболистов "Порт Вейла" на 42 минуты - Серхио Агуэро за считанные минуты до перерыва вывел свою команду вперед. Во втором тайме "горожане" довели матч до уверенной победы благодаря голам Тейлора Харвуда-Беллиса и Филипа Фодена. Итог - 4:1 в пользу "Сити".

Из остальных матчей выделим выход в следующий раунд Кубка Англии "Лестера", разобравшегося с "Уиганом" (2:0), а также гостевую ничью "Манчестер Юнайтед" с "Вулверхэмптоном" (0:0). Теперь для выявления обладателя путевки в 1/16 финала "красным дьяволам" и "волкам" предстоит сыграть еще один на матч - на этот раз дома у "МЮ".