Немецкий вратарь футбольного "Шальке" Александер Нюбель лишен капитанского статуса в клубе после того, как договорился о подписании контракта с мюнхенской "Баварией". Об этом объявил главный тренер "кобальтовых" Давид Вагнер, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Мы решили, что Нюбель отдаст повязку, а новым капитаном станет Омар Маскарелл - так будет лучше для команды, - цитирует наставника "Шальке" Спорт24.Ru. - Мы взвесили все плюсы и минусы. Нюбель продолжит оставаться частью коллектива. Мы сделали все, чтобы он остался с нами, но не получилось".

Напомним, что накануне "Бавария" объявила о трансфере игрока летом 2020 года. Примечательно, что мюнхенцам он обойдется бесплатно, поскольку летом у вратаря истекает контракт с "Шальке".