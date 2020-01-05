Испанский "Реал" находится в постоянном поиске новых звезд для своей команды. Сейчас "королевский" клуб собирается подписать контракт с юным атакующим полузащитником бразильского "Фламенго" Рейньером, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

К слову, вчера "Реал" обыграл в гостях "Хетафе" в чемпионате Испании.

Парню всего 17 лет, а 18 исполнится через две недели - 19 января. В 14 матчах чемпионата Бразилии он забил шесть мячей. Испанское издание Marca пишет, что мадридцы подпишут соглашение с Рейньером после его 18-летия. Сейчас же утрясают последние детали контракта. По разной информации "Реал" согласился заплатить "Фламенго" за трансфер 30-35 миллионов евро. Причем на молодое дарование претендовали также "Барселона", "ПСЖ", "Атлетико" и "Манчестер Сити".