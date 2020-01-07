https://news.day.az/sport/1191751.html Обнародована повестка внеочередной Конференции АФФА
Обнародована повестка внеочередной Конференции АФФА
8 января в отеле "Бульвар" пройдет внеочередная Конференция АФФА.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в программу Конференции вошли рассмотрение предложений о внесении изменений и дополнений к Уставу АФФА и другие вопросы.
Конференция начнется в 10:00. Решение о проведении Конференции было объявлено на заседании Исполкома АФФА 13 декабря прошлого года.
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