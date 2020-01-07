https://news.day.az/sport/1191890.html Стало известно, кто возглавит делегацию Азербайджана на Паралимпиаде в Токио
Стало известно, кто возглавит делегацию Азербайджана на Паралимпиаде в Токио
Стал известен руководитель делегации Азербайджана, которая поедет на Летние паралимпийские игры Токио-2020.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на Паралимпиаде шеф-де-миссионом нашей сборной будет Рауф Мюрсалов.
Специалист, занимающий пост заведующего спортивным отделом в Паралимпийском комитете Азербайджана, и раньше входил в состав делегации на аналогичных соревнованиях.
Отметим, на данный момент наша паралимпийская сборная завоевала 7 лицензий. Летние паралимпийские игры Токио-2020 пройдут с 25 августа по 6 сентября.
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