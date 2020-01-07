Стало известно, кто возглавит делегацию Азербайджана на Паралимпиаде в Токио

Стал известен руководитель делегации Азербайджана, которая поедет на Летние паралимпийские игры Токио-2020.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на Паралимпиаде шеф-де-миссионом нашей сборной будет Рауф Мюрсалов.

Специалист, занимающий пост заведующего спортивным отделом в Паралимпийском комитете Азербайджана, и раньше входил в состав делегации на аналогичных соревнованиях.

Отметим, на данный момент наша паралимпийская сборная завоевала 7 лицензий. Летние паралимпийские игры Токио-2020 пройдут с 25 августа по 6 сентября.