В Азербайджане создается новая федерация

Создается Федерация спортивных журналистов. Об этом сказала глава пресс-службы министерства молодежи и спорта Самая Мамедова, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Она отметила, что завтра состоится презентация новой федерации.

По ее словам, Федерация объединит журналистов, которые работают в сфере спорта Азербайджана.