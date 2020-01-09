https://news.day.az/sport/1192419.html В Азербайджане создается новая федерация
В Азербайджане создается новая федерация
Создается Федерация спортивных журналистов. Об этом сказала глава пресс-службы министерства молодежи и спорта Самая Мамедова, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Она отметила, что завтра состоится презентация новой федерации.
По ее словам, Федерация объединит журналистов, которые работают в сфере спорта Азербайджана.
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