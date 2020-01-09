Фергюсон показал подготовку к бою с Нурмагомедовым - ВИДЕО

Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон в Instagram показал подготовку к бою с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

На видео Ферюгосон отрабатывал добивание соперника в партере. "Теперь его запрут со мной в клетке. Больше, чем на три раунда. Семь раз отмерь, один раз отрежь. Иду за Хабибом", - подписал пост боец.

Поединок между Фергюсоном и Нурмагомедовым должен состояться 18 апреля 2020-го в Бруклине. Бой двух спортсменов срывался уже четыре раза.

Нурмагомедов и Фергюсон - лидеры среди действующих бойцов организации по количеству побед подряд (12). Нурмагомедов - второй в рейтинге бойцов UFC без учета весовых категорий и чемпион промоушена в легком весе. На его счету 28 побед и ни одного поражения. Фергюсон - бывший обладатель пояса временного чемпиона UFC в легком весе.

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