Между Месси и Жоау Феликсом произошел конфликт - ВИДЕО

В полуфинале Суперкубка Испании между "Барселоной" и "Атлетико" между игроками обеих команд произошли стычки, передает Day.Az со ссылкой на sport-express.ru.

В первом тайме защитник каталонцев Жорди Альба рукой дотронулся лица полузащитника соперников Жоау Феликса. Уже в перерыве к последнему подошел нападающий "Барселоны" Лионель Месси. Между ними случился конфликт.

Затем к Феликсу уже подбежал нападающий каталонцев Луис Суарес и начал что-то объяснять. Тогда защитник "Атлетико" Стефан Савич начал оттаскивать уругвайца - они стали толкаться друг с другом. В итоге судья Гонсалес Гонсалес показал им желтые карточки.

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