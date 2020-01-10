АФФА отстранила от футбола экс-игрока Карабаха и бывшего администратора сборной

В результате расследования специальной комиссии при АФФА по договорным матчам и экспертов, а также информации от УЕФА, были выявлены еще трое лиц в участии в договорных матчах.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, Контрольно-дисциплинарный комитет АФФА принял следующее решение: бывший футболист "Карабаха" Намик Юсифов, бывший футболист "Сабаила-2" Джейхун Гулиев, администратор "Сабаила-2", экс-администратор юношеской сборной Азербайджана (U-19) Камран Акперов пожизненно отстранены от любой футбольной деятельности. Также им запрещен вход на стадионы во время футбольных мероприятий (матчи, тренировки и пр.).

Правоохранительные органы в настоящее время продолжают расследование по этому делу, позже Контрольно-дисциплинарный комитет может принять еще решения.

Все указанные в списке лица имеют право обратиться в Апелляционный арбитражный трибунал АФФА.