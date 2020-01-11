Рафаэль Надаль впервые за 16 лет потерпел поражение

В групповом этапе ATP Cup в Сиднее испанский теннисист Рафаэль Надаль проиграл бельгийцу Давиду Гоффену с раскладом 6-4, 7-6.

Победа бельгийца приобретает особую актуальность, учитывая, что первая ракетка мира не проигрывала в одиночном поединке со времени своего дебюта в Кубке Дэвиса с 2004 года, и в парном - с 2005-го, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Я знал, что против Рафы я должен был пойти на больший риск. Я знал, что я должен искать линии и продолжать двигаться. Это то, что я сделал", - сказал Д.Гоффен после победы.

Надаль ведет в личном противостоянии с Гоффеном со счетом 5-1. В последний раз испанец обыграл бельгийца на прошлогоднем French Open (3-1), который впоследствии закончился для Рафаэля завоеванием очередного титула.