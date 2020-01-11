Боец MMA проиграл нокаутом за 55 секунд и попытался сломать ногу судье - ВИДЕО

Боец смешанного стиля (MMA) из Монголии Шинечагтга Золтсетсег нокаутировал китайца Ма Я Веня на турнире One Championship 106. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте организации, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Китайский спортсмен пропустил решающий удар на 55-й секунде противостояния. Оказавшись на земле, он захватил судью за ногу и попытался провести ему скрутку пятки.

Скрутка пятки может привести к серьезным травмам - разрыву коленных сухожилий и перелому голеностопа. В MMA данный прием разрешен, однако в турнирах по бразильскому джиу-джитсу под эгидой Международной федерации бразильского джиу-джитсу данная техника находится под запретом из-за повышенной травмоопасности.

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