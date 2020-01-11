Возвращение легенды: в "Барселоне" определились с тренером, который заменит Вальверде

"Барселона" намерена назначить новым главным тренером экс-капитана команды Хави, который сейчас возглавляет катарский "Аль-Садд" и выступал за "сине-гранатовых" как игрок с 1998 по 2015 годы, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Напомним, нынешний коуч "Барселоны" Вальверде покинет клуб по окончании сезона.

Как сообщает испанское издание AS, каталонцы предложили 39-летнему специалисту контракт на 2,5 года, если тот сразу согласится приступить к работе на "Камп Ноу". Однако Хави предпочел бы возглавить "Барселону" по окончании сезона, летом. В этом случае с ним будет заключено двухлетнее соглашение.

Судьба действующего главного тренера "блаугранас" Эрнесто Вальверде предрешена - в новом сезоне он не будет работать с командой. Тем не менее официально руководство клуба о его отставке предпочитает пока что не говорить. "Нам нужно продолжить этот длинный сезон. Что бы вы не говорили о возможной отставке Вальверде, ничего подобного не будет", - заявил накануне директор "Барселоны" Гильермо Амор.

Напомним, на днях "Барселона" проиграла "Атлетико" в полуфинале Суперкубка Испании со счетом 2:3, пропустив решающие два мяча на последних минутах поединка, проходившего в аравийской Джидде.