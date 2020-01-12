Азербайджанские борцы завоевали два "золота" на чемпионате в Турции

В Стамбуле (Турция) продолжается Мемориал Яшара Догу по вольной борьбе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Azerisport, Азербайджан на этом турнире представляют 26 спортсменов, шестеро из которых завоевали медали во второй день турнира.

Так, Али Рагимзаде (65 кг) и Элис Манолова (65 кг) взяли золото, Афган Хашалов (57 кг), Туран Байрамов (65 кг), Агагусейн Мустафаев (70 кг) и Осман Нурмагомедов (125 кг) - бронзу.

Также, в заключительный день турнира Интигам Велизаде (61 кг), Абубакр Абакаров (79 кг), Асланбек Алборов (92 кг) и Джамаледдин Магомедов (125 кг) поборются в финале, Тогрул Аскеров (74 кг) - за бронзу, а Эльмира Гамбарова, Татьяна Омельченко (обе - 62 кг) и Сабира Алиева (76 кг) выйдут на старт. (ФБА)

Ранее бронзовые медали завоевали Тюркан Насирова (50 кг) и Ирина Нетреба (68 кг).