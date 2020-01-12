«Ливерпуль» на выезде обыграл «Тоттенхэм» в матче АПЛ - ВИДЕО

В матче 22-го тура английской Премьер-лиги "Тоттенхэм Хотспур" принимал "Ливерпуль".

Встреча состоялась в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Автором единственного гола стал нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино, отправивший мяч в ворота соперника на 37-й минуте с передачи форварда Мохамеда Салаха, передает Day.Az со ссылкой на championat.com.

Победная серия "Ливерпуля" в АПЛ достигла 12 матчей. С учётом минувшей кампании мерсисайдцы не проигрывают в чемпионате Англии уже в течение 38 встреч подряд. Рекорд по этому показателю принадлежит "Арсеналу" (49).

"Ливерпуль", набрав 61 очко, возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги, "Тоттенхэм" (30) занимает восьмое место.