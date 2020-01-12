На Мальте футболист ударил арбитра и был арестован прямо на поле

Игрок футбольного клуба "Саннта Лайонз" Антуан Камиллери, выступающий вместе с партнерами во втором дивизионе чемпионата Мальты, оказался в центре скандала. Футболист был удален с поля за две желтые карточки, не согласился с наказанием и дважды ударил арбитра по лицу. Камиллери арестовали прямо на футбольном поле, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Главный судья встречи удалил игрока с поля за повторное предупреждение, сообщает Чемпионат.Com. Недовольный решением арбитра Камиллери остался на поле и пытался атаковать рефери, но вмешались другие игроки "Санната" и попытались увести партнера в раздевалку.

Однако, уже покидая поле, удаленный футболист набросился на ассистента арбитра, дважды ударил лайнсмена в лицо и после этого уже окончательно покинул стадион в наручниках в сопровождении арестовавших его полицейских. Матч "Лайонз" с соперниками из команды "Ората Юс" так и не был доигран, так как боковой судья не смог продолжить выполнять свои обязанности.