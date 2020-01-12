Азербайджан выиграл турнир по вольной борьбе в Стамбуле

В Стамбуле завершился Мемориал Яшара Догу по вольной борьбе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Azerisport, Азербайджан на этом турнире представляли 26 спортсменов, которые завоевали 5 золотых, 2 серебряных и 9 бронзовых наград.

В заключительный день турнира Абубакр Абакаров (79 кг), Асланбек Алборов (92 кг) и Джамаледдин Магомедов (125 кг) победили в финале, Интигам Велизаде (61 кг) и Татьяна Омельченко (62 кг) проиграли в финале, а Эльмира Гамбарова (62 кг), Гаджимурад Гаджиев (74 кг), Шамиль Зубайров (92 кг) завоевали бронзовые медали.

Тогрул Аскеров (74 кг) из-за травмы не вышел на схватку за третье место.

В командном зачете мужская сборная Азербайджана (4-1-6) набрала 180 очков, заняв первое место. Женская сборная (1-1-3) с 99-ю очками стала второй, уступив Турции.