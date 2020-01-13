Гвардиола выбрал лучшего между Агуэро и Месси

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мнением о лучшем нападающем мира. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает "Би-би-си".

По словам испанского специалиста, его подопечный Серхио Агуэро, побивший несколько рекордов в матче против "Астон Виллы" (6:1), уступает форварду "Барселоны" Лионелю Месси.

"Лучший - это Месси. Он - это и "девятка", и "десятка", и 11-й номер, и 6-й, и 4-й", - сказал наставник "горожан".

В нынешнем сезоне Агуэро забил 13 мячей и сделал три результативные передачи в 16 матчах чемпионата.