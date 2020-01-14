https://news.day.az/sport/1193905.html Тиаго Месси забил шикарный гол в стиле отца - ВИДЕО

Тиаго Месси забил шикарный гол в стиле отца - ВИДЕО

Спорт, 14 января 2020 14:05 149

Возможно, Лео и завершит карьеру через несколько лет, но "Камп Ноу" обязательно продолжит распевать кричалки о Месси. Старший сын капитана "сине-гранатовых" уже делает первые успехи в футболе, передает Day.Az со ссылкой на sports.ru.

Многие считают трио MSN лучшим в истории футбола, но, кто знает, может нас в будущем ждет разрывная связка МММ из Тиаго, Матео и Чиро Месси?

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