https://news.day.az/sport/1193905.html Тиаго Месси забил шикарный гол в стиле отца - ВИДЕО
Тиаго Месси забил шикарный гол в стиле отца - ВИДЕО
Возможно, Лео и завершит карьеру через несколько лет, но "Камп Ноу" обязательно продолжит распевать кричалки о Месси. Старший сын капитана "сине-гранатовых" уже делает первые успехи в футболе, передает Day.Az со ссылкой на sports.ru.
Многие считают трио MSN лучшим в истории футбола, но, кто знает, может нас в будущем ждет разрывная связка МММ из Тиаго, Матео и Чиро Месси?
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре