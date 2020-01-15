Интер разгромил Кальяри и вышел в четвертьфинал Коппа Италия - ВИДЕО

В предыдущем раунде Кубка Италии Кальяри обыграл Сампдорию, а затем у команды будто что-то сломалось: сарды следующий матч сыграли вничью, после чего проиграли четыре встречи подряд. Интер же подходил к игре на фоне ничьей с Аталантой, которая стоила "нерадзурри" первой строчки в талице, передает Day.Az со ссылкой на football.ua.

Все планы Роландо Марана получили сокрушительный удар на 22-й секунде матча. Именно тогда мяч оказался в воротах Робина Ольсена - Ромелу Лукаку подкараулил неудачную передачу Кристиана Оливы назад и не сплоховал.

На 12-й минуте бельгиец снова отметился голом, но после подсказки VAR арбитр взятие ворот не засчитал. А вот спустя еще десять минут уже никто не имел права не засчитывать мяч Борхи Валеро. Испанец оказался расторопнее всех в чужой штрафной, буквально затолкав мяч в ворота.

На старте второго тайма Лукаку таки сделал дубль, головой ювелирно отправив мяч в ворота после подачи с фланга. Раджа Наингголан дальним ударом мог вернуть гостей в игру, но за Интер сыграла штанга!

Кристиан Олива, подаривший Интеру первый гол, несколько реабилитировался за свою оплошность. Именно он после скидки Черри мощным ударом "размочил" Хандановича.

Интрига, однако, продержалась менее десяти минут: после подачи с углового Андреа Раноккья забил четвертый гол Интера, окончательно расстроив гостей.

Интер - Кальяри 4:1

Голы: Лукаку, 1, 49, Валеро, 22, Раноккья, 80 - Олива, 72.

Интер: Ханданович - Годин, Раноккья, Шкриниар - Лазаро, Барелла, Брозович (Сенси, 70), Валеро, Димарко (Бираги, 78) - Лукаку, Санчес (Эспосито, 69).

Кальяри: Ольсен - Фараго, Валукевич, Писакане, Ликкоянис - Нандес (Бирса, 80), Олива, Ионицэ (Жоао Педро, 80) - Наингголан, Кастро (Рог, 46) - Черри.

Предупреждения: Годин - Ликкоянис.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.