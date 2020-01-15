https://news.day.az/sport/1194300.html Боец MMA выбрался из-под соперника и нокаутировал его ударом коленом в прыжке - ВИДЕО
Боец MMA выбрался из-под соперника и нокаутировал его ударом коленом в прыжке - ВИДЕО
Американский боец смешанного стиля (MMA) Эммануэль Калхун нокаутировал соотечественника Марка Эйтеля на турнире XFC 48. Видео опубликовано в Instagram-аккаунте организации, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.
Калхун оказался в положении снизу и пытался провести прием на соперника. Это вынудило Эйтеля разорвать дистанцию. Благодаря этому Калхун сумел подняться на ноги и в прыжке ударить соперника коленом. Американец одержал победу нокаутом.
Турнир XFC 48 прошел 10 января в Далласе. Теперь в активе Калхуна четыре победы по правилам MMA. Боец уступил лишь однажды.
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