«Ювентус» разгромил «Удинезе» и вышел в 1/4 финала Кубка Италии - ВИДЕО

"Ювентус" разгромил "Удинезе" в матче 1/8 финала Кубка Италии. Встреча проходила в Турине на стадионе "Альянц Ювентус" и завершилась со счётом 4:0.

Первый гол в матче был забит на 16-й минуте. После паса Пауло Дибалы ворота гостей поразил Гонсало Игуаин. Через 10 минут, реализовав пенальти, забил уже сам Дибала. На 57-й минуте он же довёл счёт до разгромного. Точку в матче поставил Дуглас Коста. На 61-й минуте бразилец реализовал ещё один 11-метровый удар, который был назначен в ворота "Удинезе", передает Day.Az со ссылкой на championat.com.

"Ювентус" стал предпоследним участником четвертьфинала Кубка Италии. Ранее в восьмёрку лучших команд турнира вышли "Наполи", "Лацио", "Фиорентина", "Интер", "Милан" и "Торино". Последний участник 1/4 финала определится в матче "Рома" - "Парма", который будет сыгран сегодня, 16 января.

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