В Корее в реальные поединки по тхэквондо добавили шкалы здоровья, как в видеоиграх - ВИДЕО

Ассоциация тхэквондо Кореи на одном из специальных турниров добавила участвовавшим бойцам шкалы здоровья, как в играх жанра файтинг. При помощи специальных датчиков у спортсменов измерялась сила удара и отнималось виртуальное здоровье, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.

Ассоциация тхэквондо Кореи показала новый способ проведения соревнований, облегчающий восприятие поединков для неподготовленных зрителей. Участникам добавили шкалы здоровья, как в файтингах вроде Tekken или Mortal Kombat.

Бойцы начинают со 100 "очками здоровья". С каждым пропущенным ударом или при иной ситуации, когда оппонент получает баллы, шкала уменьшается. Как и в файтингах, побеждает тот, кто сможет свести к нулю шкалу противника или по истечении времени останется с большим количеством "здоровья".

По сведениям портала Yonhap News, Ассоциация тхэквондо Кореи пошла на такой шаг из-за снижения популярности дисциплины. Как пишет издание, появление электронных датчиков, фиксирующих удары, привело к распространению осторожного и незрелищного стиля боя. Ассоциация надеется, что элементы файтинга сделают соревнования интереснее для зрителей.

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