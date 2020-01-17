Известный футболист забил свой первый гол после освобождения из заключения - ВИДЕО

Александр Кокорин забил первый мяч за "Зенит" после выхода на свободу. И этот удар был в свои ворота, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Дело в том, что отличился нападающий на тренировке в двустороннем матче во время предсезонного сбора в Катаре. Экс-форвард сборной России реализовал выход один на один и доказал, что не растерял в колонии навыки игры в атаке.

Напомним, в октябре 2018 года он и Павел Мамаев стали участниками драк в центре Москвы, за что получили реальные сроки.

В начале сентября оба игрока вышли на свободу по УДО, но пока ни в одном официальном матче не участвовали.

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