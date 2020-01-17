Песок и рев моторов - лучшие фото Ралли-марафона "Дакар-2020"

5 января в Саудовской Аравии стартовал ралли-марафон "Дакар". Гонка впервые прошла по территории этой страны, с 2009 года марафон проводился в Южной Америке.

Участникам преодолели за 12 этапов преодолеть более 5 тыс. км спецучастков, общая протяженность маршрута составила почти 7,9 тыс. км.

Спортсмены приняли участие в пяти категориях - мотоциклы, квадроциклы, внедорожники, мотовездеходы и грузовики.

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