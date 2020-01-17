https://news.day.az/sport/1194998.html Песок и рев моторов - лучшие фото Ралли-марафона "Дакар-2020"
Песок и рев моторов - лучшие фото Ралли-марафона "Дакар-2020"
5 января в Саудовской Аравии стартовал ралли-марафон "Дакар". Гонка впервые прошла по территории этой страны, с 2009 года марафон проводился в Южной Америке.
Участникам преодолели за 12 этапов преодолеть более 5 тыс. км спецучастков, общая протяженность маршрута составила почти 7,9 тыс. км.
Спортсмены приняли участие в пяти категориях - мотоциклы, квадроциклы, внедорожники, мотовездеходы и грузовики.
Предлагаем вашему вниманию лучшие фотографии гонок в этом году.
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