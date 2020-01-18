Макгрегор и Серроне прошли процедуру взвешивания перед поединком - ВИДЕО

Бойцы Конор Макгрегор и Дональд Серроне уложились в полусредний вес. Во время взвешивания спортсмены показали одинаковый вес - 71,7 кг, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Сама схватка состоится уже в это воскресенье, 19 января.

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