Мэйуэзер намекнул, что проведет второй бой с Макгрегором в 2020 году

Американский боксер Флойд Мэйуэзер намекнул, что в 2020 году проведет бой-реванш против ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора. На своей странице в Instagram Мэйуэзер разместил постер возможного боя, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В воскресенье Макгрегор на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе победил американца Дональда Серроне. Поединок завершился нокаутом в первом раунде.

На постере, который опубликовал Мэйуэзер, изображены оба участника потенциального поединка, а также подпись "Мэйуэзер - Макгрегор - 2, 2020". Точная дата боя не указана.

Первый бой Мэйуэзер и Макгрегор провели в 2017 году по правилам бокса, тогда Мэйуэзер победил техническим нокаутом в 10-м раунде. Всего на его счету 50 побед (27 нокаутом) и ни одного поражения в профессиональном боксе, он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях и бронзовым призером Олимпийских игр - 1996. Макгрегор провел 26 поединков в смешанных единоборствах, одержав 22 победы и потерпев четыре поражения.