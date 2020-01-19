Отец Нурмагомедова прокомментировал победу Макгрегора

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал победу ирландского бойца Конора Макгрегора над американцем Дональдом Серроне, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По словам Нурмагомедова-старшего, он предполагал, что бой не продлится больше минуты, поскольку Серроне является для Макгрегора слабым оппонентом.

"Его избивали все за претендентские бои. Кто его не избивал? Что тут нового?" - сказал тренер в комментарии РЕН ТВ.

Бой в полусреднем весе, прошедший в Лас-Вегасе, завершился победой Макгрегора техническим нокаутом на первой минуте первого раунда. Это был первый бой ирландца в UFC после поражения от Хабиба Нурмагомедова в октябре 2018 года.

Для 31-летнего Конора Макгрегора эта победа стала 22-й при четырех поражениях в смешанных единоборствах.