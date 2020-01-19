Соревнования в России завершились массовой дракой - ВИДЕО

Соревнования по бразильскому джиу-джитсу Moscow Winter BJJ Cup завершились массовой дракой, сообщает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Турнир прошел 18 января в подмосковном Красногорске. Причины, по которым начался конфликт, неизвестны.

На кадрах видно начало драки, участников которой пытаются разнять находящиеся в зале. Однако это не удается, и в нее втягивается все больше людей. В процессе некоторых участников потасовки бросают на пол и бьют ногами.