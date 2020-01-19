"Манчестер Юнайтед" потерял забивного лидера перед игрой с "Ливерпулем"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд пропустит матч 23-го тура чемпионата Англии с "Ливерпулем" из-за травмы спины, сообщает The Telegraph. Мы проведем онлайн матча "Ливерпуль" - "Манчестер Юнайтед" с яркими моментами и фото.

Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, участие Рашфорда до последнего момента было под вопросом, однако, по результатам последних медицинских тестов стало ясно, что англичанин не сможет помочь своей команде. Кроме того, Рашфорд рискует пропустить более одной встречи.

В нынешнем сезоне Рашфорд забил 14 голов за 22 матча АПЛ. Матч "Ливерпуль" - "Манчестер Юнайтед" состоится 19 января.