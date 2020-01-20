В команде Нурмагомедова выдвинули условия Мэйуэзеру

Ризван Магомедов, менеджер российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова, рассказал об условиях возможного поединка его клиента с непобежденным американским боксером Флойдом Мэйуэзером-младшим. Его слова приводит Sport24, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Бой с Мэйуэзером возможен, если он пройдет по определенным правилам. Чтобы можно было применять колени, удары ногами и локтями. Борьбу даже не просим. Чтобы прошло на нейтральной территории", - заявил Магомедов.

Отец бойца Абдулманап Нурмагомедов выдвинул Мэйуэзеру условие: поединок состоится в том случае, если американский боксер согласится провести 11 раундов по правилам бокса и один - по правилам ММА. "Если мы выстоим 11 раундов против лучшего боксера, то почему бы ему не выйти на один раунд по правилам ММА с нами? Но все дела будут после Тони [Фергюсона]", - сказал Нурмагомедов-старший в интервью ТАСС.

19 января в Instagram Мэйэузера появилась запись, анонсирующая бой с Нурмагомедовым в 2020 году. Подробностей о дате, месте и правилах проведения поединка не приводится.

Нурмагомедов проведет следующий бой на турнире UFC 249 19 апреля. Соперником непобежденного россиянина станет американец Тони Фергюсон.