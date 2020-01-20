«Ювентус» обыграл «Парму» благодаря дублю Роналду - ВИДЕО

"Ювентус" обыграл "Парму" в 20-м туре Серии А (2:1).

Дубль сделал нападающий туринской команды Криштиану Роналду.

Набрав 51 очко в 20 турах, команда Маурицио Сарри лидирует в турнирной таблице, опережая "Интер" на четыре очка, передает Day.Az со ссылкой на sports.ru.

Голы:

1:0 - 43 Роналду, 1:1 - 55 Корнелиус, 2:1 - 58 Роналду.

Ювентус - Шченсны, Куадрадо, де Лигт, Бонуччи, Алекс Сандро (Данило, 21), Рабьо, Пьянич, Матюиди, Рэмзи (Игуаин, 59), Дибала (Дуглас Коста, 81), Роналду.

Парма - Сепе, Дармиан, Якопони, Бруну Алвеш, Гальоло, Скоццарелла (Спрокати, 66), Эрнани, Кулусевски (Силигарди, 88), Куцка, Куртич, Инглезе (Корнелиус, 44).

Предупреждение:

Куртич (71).

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