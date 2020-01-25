«Барселона» и «Ювентус» обменялись футболистами

"Барселона" и туринский "Ювентус" обменялись футболистами. Об этом сообщается на официальном сайте каталонского клуба, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В итальянскую команду за €8,2 млн перешел 19-летний нападающий Алехандро Маркес. В испанский клуб на правах аренды с опцией выкупа перешел 21-летний хавбек Матеус Перейра, который в первой половине сезона выступал за французский "Дижон".

В текущем сезоне Маркес не выходил на поле за основную команду сине-гранатовых. Перейра сыграл в десяти матчах и не отметился результативными действиями.