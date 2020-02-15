На Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования в рамках Кубка мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Азербайджанский гимнаст Фарид Мустафаев, с результатом после двух попыток 60,9 балла, завоевал путевку в финал Кубка мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке.

В финал Кубка мира по тамблингу вышли также спортсмены из Австралии, США, России и Казахстана.

Отметим, что Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходит на Национальной арене гимнастики в Баку 15-16 февраля.

В Кубке, который носит квалификационный характер на Олимпийские игры Токио-2020, принимают участие 150 гимнастов из 30 стран.

Азербайджан на Кубке мира представляют два гимнаста - Сельджан Магсудова (индивидуальные прыжки на батуте) и Фарид Мустафаев (акробатическая дорожка).

В первый день пройдут квалификационные, а во второй день - финальные соревнования. Гимнастам, набравшим самые высокие баллы на турнире, традиционно будет вручен Кубок AGF Trophy.