Определились финалисты Кубка мира по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку среди женщин по прыжкам на акробатической дорожке, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В финал вышли Хоуп Браво (США), Эмили Вамбот (Франция), Кэнди Брие-Ветилар (Франция), Тиа Tэйлор (США), Виктория Даниленко (Россия), Ирина Силичева (Россия) и Дарья Козярская (Украина).

Напомним, что азербайджанский гимнаст Фарид Мустафаев вышел в финал соревнований среди мужчин по прыжкам на акробатической дорожке.

Отметим, что Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходит на Национальной арене гимнастики в Баку 15-16 февраля. В Кубке, который носит лицензионный характер на Олимпийские игры Токио-2020, принимают участие 150 гимнастов из 30 стран.

Азербайджан на Кубке мира представляют два гимнаста - Сельджан Магсудова (индивидуальные прыжки на батуте) и Фарид Мустафаев (акробатическая дорожка).

В первый день проходят квалификационные, а во второй день пройдут финальные соревнования. Гимнастам, набравшим самые высокие баллы на турнире, традиционно будет вручен Кубок AGF Trophy.