Организация соревнований в Национальной арене гимнастики в Баку всегда на высшем уровне. Об этом сказала в субботу Trend украинская спортсменка, финалистка Кубка мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке в Баку Дарина Козярская, передает Day.Az.

"Тренировка перед соревнованием прошла отлично, но непосредственно на самой квалификации случилась небольшая загвоздка. Проанализировав свои сегодняшние прыжки, поняла, что где-то что-то упустила. Может, сказалась усталость", - отметила она.

Украинская спортсменка добавила, что на соревнования в Баку летела с особой радостью.

"Это мой третий визит в Азербайджан. Очень рада, что Кубок мира проходит именно здесь. Баку - один из моих самых любимых городов. Организация здесь всегда на высшем уровне. Также рада, что в 2021 году в Баку пройдет Чемпионат мира по прыжкам на батуте", - сказала Козярская.

Гимнастка также отметила, что возможно немного усложнит финальную программу: "Все будет зависеть от того, как пройдет разминка, и как я буду себя чувствовать".

Отметим, что Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблингу) проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 15-16 февраля. В Кубке, который носит лицензионный характер на Олимпийские игры Токио-2020, примут участие 150 гимнастов из 30 стран.

Азербайджан на Кубке мира представляют два гимнаста - Сельджан Магсудова (индивидуальные прыжки на батуте) и Фарид Мустафаев (акробатическая дорожка).

В первый день проходят квалификационные, а во второй день пройдут финальные соревнования. Гимнастам, набравшим самые высокие баллы на турнире, традиционно будет вручен Кубок AGF Trophy.