Российская гимнастка Виктория Даниленко планирует в финале Кубка мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке в Баку усложнить свою программу.

Как передает Day.Az, об этом она рассказала в субботу Trend.

"В квалификации первая комбинация у меня не очень получилась, во второй попытке нужно было "догнать" то, что мне не удалось в первой. Сегодня волнения как такого не было, но у каждого бывают сбои, это не всегда даже зависит от нашей подготовки. В финале буду стараться сделать все, что предусмотрено, наверно, буду усложнять программу", - сказала спортсменка.

Виктория Даниленко отметила, что это ее второй визит в столицу Азербайджана.

"В Баку все прекрасно, приезжаю сюда как в родной дом. Организация отличная, меня все устраивает. На Кубок мира мы приехали за два дня до старта соревнований, этого периода вполне достаточно для акклиматизации, ведь разница во времени у нас всего один час", - добавила она.

Отметим, что Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходит на Национальной арене гимнастики в Баку 15-16 февраля. В Кубке, который носит квалификационный характер на Олимпийские игры Токио-2020, примут участие 150 гимнастов из 30 стран.

Азербайджан на Кубке мира представляют два гимнаста - Сельджан Магсудова (индивидуальные прыжки на батуте) и Фарид Мустафаев (акробатическая дорожка).

В первый день пройдут квалификационные, а во второй день финальные соревнования. Гимнастам, набравшим самые высокие баллы на турнире, традиционно будет вручен Кубок AGF Trophy.