Лидер женской сборной Азербайджана по каратэ Ирина Зарецка завоевала олимпийскую лицензию, передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com.

Об этом заявил тренер спортсменки Денис Морозов. Он отметил этот фактор после того, как Зарецка получила шанс биться за бронзу в турнире Премьер-лиги Каратэ-1 в Дубае.

Отметим, что Зарецка (+61 кг) долгое время лидирует в олимпийском рейтинге и на данный момент набрала 8107,5 очков. Она опережает ближайшую соперницу на 2250 очков (!).

Очень хороший шанс завоевать лицензию на Токио-2020 есть у лидера мужской сборной Рафаэля Агаева, который идет четвертым в олимпийском рейтинге, набрав 5805 очков. Кстати, в Дубае Рафаэль будет биться в финале.