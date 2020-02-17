Организационный комитет Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио выбрал девиз предстоящих соревнований. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении оргкомитета, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Официальным слоганом Игр стала фраза United by emotion ("Объединенные одним чувством"). "Совсем скоро наступит тот момент, когда люди по всему миру захотят поделиться своими чувствами по поводу соревнований. И оргкомитет "Токио-2020" решил использовать этот девиз, чтобы стремиться к успешному проведению Игр", - отметили организаторы.

Также в Twitter оргкомитета выложен сопроводительный ролик, в котором снялась японская теннисистка Наоми Осака.

Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа, Паралимпиада продлится с 25 августа по 6 сентября.