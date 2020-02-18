https://news.day.az/sport/1204044.html Нурмагомедов останется в США до боя с Фергюсоном
Нурмагомедов останется в США до боя с Фергюсоном
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов останется в США до поединка с американцем Тони Фергюсоном. Об этом ТАСС сообщил менеджер россиянина Ризван Магомедов, передает Day.Az.
Нурмагомедов вместе с командой готовится к поединку в зале AKA в Сан-Хосе (США, штат Калифорния).
"Хабиб будет готовиться в США вплоть до боя", - сказал собеседник агентства.
Бой за титул чемпиона UFC между Нурмагомедовым и Фергюсоном пройдет 18 апреля в Нью-Йорке. На счету Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения. В активе Фергюсона 25 побед и три поражения.
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