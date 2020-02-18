"Манчестер Юнайтед" на выезде обыграл "Челси" в центральном матче 26-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Встреча прошла в понедельник, 17 февраля, на стадионе "Стэмфорд Бридж" и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В концовке первого тайма красных дьяволов вывел вперед Антони Марсьяль. На 66-й минуте преимущество МЮ удвоил Харри Магуайр, купленный летом у" Лестера" за 96,2 миллиона евро. Это самый дорогой трансфер защитника в истории футбола.

"Манчестер Юнайтед" прервал серию из трех матчей без поражений, набрал 38 очков и вышел на седьмое место в турнирной таблице. В активе "Челси" 41 очко, команда занимает четвертую позицию.

В следующем туре "Манчестер Юнайтед" 23 февраля на своем поле примет "Уотфорд". "Челси" днем ранее дома сыграет с "Тоттенхэмом".

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