Представлен мяч для финала Лиги чемпионов
Союз европейских футбольных ассоциаций представил мяч, специально разработанный для финальной стадии Лиги чемпионов 2020 года, сообщает пресс-служба УЕФА, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Отмечается, что мяч, который разработан немецкой фирмой Adidas, оформлен в пурпурной цветовой гамме, на нем нарисована "от руки" карта Стамбула.
"Изображенные на мяче белые звезды контрастируют с фрагментами карты и отражают богатство культурного наследия Стамбула. Видное место занимает Босфор - естественный пролив, на котором стоит город. Пурпурная гамма напоминает о цвете закатного солнца над Босфором", - говорится в сообщении.
Мяч Istanbul 20 будет использоваться во всех оставшихся матчах Лиги чемпионов в текущем сезоне.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре