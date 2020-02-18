Союз европейских футбольных ассоциаций представил мяч, специально разработанный для финальной стадии Лиги чемпионов 2020 года, сообщает пресс-служба УЕФА, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Отмечается, что мяч, который разработан немецкой фирмой Adidas, оформлен в пурпурной цветовой гамме, на нем нарисована "от руки" карта Стамбула.

"Изображенные на мяче белые звезды контрастируют с фрагментами карты и отражают богатство культурного наследия Стамбула. Видное место занимает Босфор - естественный пролив, на котором стоит город. Пурпурная гамма напоминает о цвете закатного солнца над Босфором", - говорится в сообщении.

Мяч Istanbul 20 будет использоваться во всех оставшихся матчах Лиги чемпионов в текущем сезоне.