Дубль 19-летнего форварда принес «Боруссии» победу над «ПСЖ» в ЛЧ - ВИДЕО
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "шмели" оказались сильнее парижан.
На своем поле Боруссия Дортмунд принимала ПСЖ в рамках 1/8 Лиги чемпионов.
Дубль Эрлинга Холанда помог немецкой команде обыграть коллектив Томаса Тухеля, передает Day.Az со ссылкой на football.ua.
Обзор матча:
Боруссия Д - ПСЖ 2:1
Голы: Холанд, 69, 77 - Неймар, 75
Боруссия Д: Бюрки - Хакими, Пищек, Хуммельс, Загаду, Геррейру - Джан, Витсель - Санчо (Шмельцер, 90), Холанд, Азар (Рейна, 75).
ПСЖ: Навас - Менье, Маркиньос, Кимпембе, Силва, Кюрзава - Верратти, Гуйе - Ди Мария (Сарабия, 77), Мбаппе, Неймар.
Предупреждения: Витсель - Гуйе, Неймар, Менье, Верратти.
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